San Francisco (AFP) Die Pariser Anschläge vom 13. November waren das meistgesuchte Schlagwort bei Google in diesem Jahr. Wie der US-Internetkonzern am Mittwoch in einem Blog mitteilte, gab es in der Suchmaschine bereits mehr als 897 Millionen Recherchen zu den Anschlägen mit 130 Todesopfern. Die meistgesuchte Einzelperson bei Google war der ehemalige US-Basketballer Lamar Odom, der im Oktober bewusstlos in einem Bordell in der Nähe von Las Vegas zusammengebrochen war.

