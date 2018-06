Washington (AFP) Die Anschlagsdrohung in Los Angeles, die zur Schließung aller öffentlichen Schulen in der US-Westküstenmetropole führte, hat offenbar keinen ernstzunehmenden terroristischen Hintergrund. Der für die Demokraten im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhaus sitzende Adam Schiff schrieb am Dienstag (Ortszeit) auf dem Onlinedienst Twitter, dass es sich nach ersten Erkenntnissen um einen "Scherz" gehandelt habe. Der Schulbetrieb in großen US-Städten habe gestört werden sollen. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

