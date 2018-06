Washington (AFP) Der US-Kongress will nach Jahren der Blockade die Reform des Internationalen Währungsfonds (IWF) billigen. Die Ratifizierung der 2010 vereinbarten Reform ist in einem umfangreichen Ausgabengesetz enthalten, auf das sich Demokraten und Republikaner in der Nacht zum Mittwoch einigten. Der Kompromiss könnte bis Ende der Woche den Senat und das Repräsentantenhaus passieren.

