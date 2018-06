Kairo (AFP) Sechs Monate nach einem vereitelten Anschlag am weltberühmten Karnak-Tempel sind neun Ägypter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Militärgericht in der Stadt Assiut verurteilte zudem zwei weitere Angeklagte zu sieben Jahren Gefängnis, wie am Donnerstag aus Armee- und Justizkreisen verlautete. Zwei weitere Attentäter, bei denen es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um Ausländer handelte, waren bei der Attacke in der Nähe des Touristenortes Luxor gestorben.

