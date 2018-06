Salt Lake City (SID) - Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß ist in den Kader der Utah Jazz aus der nordamerikanischen Profiliga NBA zurückgekehrt. Der 26 Jahre alte Center kam bei der 94:104-Heimniederlage am Mittwochabend gegen die New Orleans Pelicans aber noch nicht zum Einsatz. Pleiß war am 30. November nach nur vier Kurzeinsätzen in 15 Saisonspielen von Jazz-Coach Quin Snyder zum Farmteam Idaho Stampede abgeschoben worden.

In Idaho hatte Pleiß sieben Spiele für das D-League-Team bestritten und dabei mit durchschnittlich 11,6 Punkten und 8,4 Rebounds überzeugt. Der Bergisch Gladbacher war zu Saisonbeginn vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona zum Team aus der Olympiastadt Salt Lake City gewechselt.