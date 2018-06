São Paulo (AFP) Ein Gericht in Brasilien hat angeordnet, den Kurzmitteilungsdienst WhatsApp in dem südamerikanischen Land für 48 Stunden zu sperren. Die Sperre sollte um Mitternacht (03.00 Uhr MEZ) am Donnerstag in Kraft treten. Das Gericht des Bundesstaats São Paulo begründete die ungewöhnliche Maßnahme damit, dass WhatsApp sich trotz mehrfacher Aufforderung geweigert habe, bei strafrechtlichen Ermittlungen zu helfen. Einzelheiten dazu könne das Gericht nicht nennen, weil die Ermittlungen noch liefen.

