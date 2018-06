São Paulo (AFP) Aus Ärger über die Weigerung von WhatsApp, mit der brasilianischen Justiz zusammenzuarbeiten, hat ein Gericht eine zweitägige Sperre des Kurznachrichtendienstes im ganzen Land angeordnet. Die Sperre der beliebten App und Facebook-Tochter trat am Donnerstag um Mitternacht Ortszeit in Kraft, es war aber zunächst unklar, ob sich alle Anbieter an die Anordnung hielten. Facebook-Chef Mark Zuckerberg reagierte empört.

