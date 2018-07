Frankfurt/Main (AFP) Ein 53-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen in der Nähe von Frankfurt am Main von einem Regionalzug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sprang am Bahnhof Hattersheim auf das Gleis, um vermutlich so schneller auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu kommen, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei übersah er demnach den Zug, der bereits in den Bahnhof einfuhr.

