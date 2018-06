Stuttgart (AFP) Der CDU-Europapolitiker Gunther Krichbaum hat mehr Druck auf jene Länder in der EU gefordert, die sich der Verteilung von Flüchtlingen widersetzen. Wenn nun einige Mitgliedsländer in der Flüchtlingspolitik ihre Kooperation verweigerten, müsse der Zusammenhalt notfalls auch durch finanzielle Maßnahmen hergestellt werden, sagte der Chef des Bundestags-Europaausschusses am Donnerstag im SWR. "Dann wird eben die eine oder andere Straße in Tschechien oder der Slowakei nicht gebaut, weil wir das Geld für die Flüchtlinge brauchen", fügte er hinzu.

