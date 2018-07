Berlin (AFP) Die drittgrößte deutsche Krankenkasse DAK will ihren Beitrag ab Januar deutlich um 0,6 Prozentpunkte auf insgesamt 16,1 Prozent anheben. "16,1 Prozent stehen in der Vorlage, über die am Freitag unser Verwaltungsrat abstimmen wird", sagte DAK-Vorstandschef Heribert Rebscher der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe). Davon entfallen 14,6 Prozent auf den allgemeinen partitätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanzierten Beitrag, künftig dann 1,5 Prozent auf den von den Versicherten allein zu tragenden Zusatzbeitrag.

