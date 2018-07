Neuville-Saint-Vaast (AFP) Mitten im Ersten Weltkrieg spielten verfeindete Soldaten auf einmal Fußball und tauschten Weihnachtsgeschenke aus - im Beisein von Frankreichs Staatschef François Hollande ist jetzt ein Denkmal eingeweiht worden, das an diese Szenen der "Verbrüderung" erinnert. Der Präsident reiste am Donnerstag in die nordfranzösische Gemeinde Neuville-Saint-Vaast, in der das Monument errichtet wurde. Weihnachten 1914 hatten sich in Nordfrankreich gegeneinander kämpfende britische und deutsche Soldaten spontan zusammengetan und verbrüdert. Ähnliche Szenen spielten sich im Dezember 1915 ab.

