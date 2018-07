Kairo (AFP) Deutsche Fachleute haben die berühmte Totenmaske des ägyptischen Pharaos Tutanchamun erfolgreich restauriert. Die Arbeiten seien nach mehr als zwei Monaten abgeschlossen, sagte der Leiter der Restaurierungsarbeiten, Christian Eckmann, am Mittwoch. Die 3300 Jahre alte Maske werde nun wieder im Archäologischen Museum in Kairo ausgestellt. Der Spezialist für die Konservierung von Glas- und Metallobjekten des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz war mit der Restaurierung beauftragt worden, nachdem Mitarbeiter des Kairoer Museums die Maske falsch repariert hatten.

