Brüssel (AFP) Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag hat eine Gruppe von Regierungschefs um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu über die Flüchtlingskrise beraten. Bei dem Treffen in der österreichischen EU-Vertretung in Brüssel wurde über den Stand der Umsetzung des mit der Türkei vereinbarten Aktionsplans zur Flüchtlingsfrage gesprochen. Neben verstärkten Kontrollen an der EU-Außengrenze standen auch Aufnahmekontingente für in der Türkei lebende Flüchtlinge zur Diskussion. Insgesamt waren elf EU-Staaten vertreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.