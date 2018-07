Berlin (AFP) Bei der geplanten Sanierung des Güterverkehrs der Deutschen Bahn sind nach Angaben des Unternehmens bis zu 2600 Arbeitsplätze in Gefahr. Die vorgesehenen strukturellen Anpassungen könnten "bedeuten, dass bis zu 2600 Stellen im Mittelfristzeitraum gefährdet sind", sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber am Donnerstag in Berlin. Die Deutsche Bahn befinde sich bereits seit einigen Wochen in intensiven Gesprächen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Lokführergewerkschaft.

