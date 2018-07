Berlin (AFP) Kirchenvertreter fordern ein Ende deutscher Waffenexporte in das wegen seiner Haltung in Menschenrechtsfragen und Beziehungen zu gewaltbereiten Islamisten anhaltend in der Kritik stehende Saudi-Arabien. Die Vorstellung, dass deutsche Waffen über das streng konservative islamische Königreich in die Hände von "Salafisten und terroristischen Gruppen" in anderen Ländern gelangen könnten, sei "empörend", erklärte am Donnerstag Karl Jüsten, katholischer Vorsitzender der ökumenischen Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE). Die Menschenrechtslage in dem Land bezeichnete Jüsten zudem als "abgründig".

