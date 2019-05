Frankfurt/Main (AFP) Mit Blick auf das bevorstehende Ende der Sanktionen gegen den Iran wollen die deutschen Maschinenbauer in Teheran ein eigenes Büro eröffnen. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) teilte am Donnerstag in Frankfurt am Main mit, die Maschinenbauer aus Deutschland wollten ihre traditionell guten Geschäftsbeziehungen mit dem Land wieder aufleben lassen, sobald die Sanktionen gelockert seien. Die Niederlassung in Teheran solle in der ersten Jahreshälfte 2016 ihre Arbeit aufnehmen und die Verbandsmitglieder vor Ort unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.