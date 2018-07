Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) pocht auf eine rasche Umsetzung der Kommissionsvorschläge für einen gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenzen. Sie werde den Vorstoß zum Aufbau einer europäischen Küstenwache und Grenzschutzpolizei auf dem Gipfel in Brüssel "sehr stark unterstützten", sagte die Kanzlerin bei ihrem Eintreffen am Donnerstag in Brüssel. Auch wenn auf dem Treffen noch nichts entschieden werde, hoffe sie auf eine Empfehlung des Gipfels zu "sehr schnellen" Beratungen über das Dossier.

