Brüssel (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat alle Mitgliedsstaaten eindringlich zur Aufnahme von Flüchtlingen aufgerufen. Alle 28 Länder müssten "spielend" in der Lage sein, "dieses Problem der Migrationsbewegungen nach Europa zu managen. Wenn sich aber nur ganz wenige beteiligen, ist es ein Problem", sagte Schulz vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Zum Ende eines "dramatischen Jahres" seien "dringend Erfolge und Lösungen" notwendig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.