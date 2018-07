München (AFP) Zum Jahresende hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft etwas verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember von 109 auf 108,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn zeigte sich dennoch zufrieden: "Ein besseres Ergebnis hätte man sich zu Weihnachten kaum wünschen können", erklärte er.

