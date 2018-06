Berlin (AFP) Die staatlichen Leistungen für Hartz-IV-Empfänger reichen laut Daten der Caritas und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nicht aus, um die Stromkosten zu decken. Abhängig von der Größe eines Haushalts fehlten Beziehern von Arbeitslosengeld II monatlich fünf bis elf Euro im Budget für Strom, erklärte die Caritas am Donnerstag in Berlin. Diese Summen seien nicht durch den Regelsatz abgedeckt. Noch größer sei die finanzielle Lücke in Haushalten, die ihr warmes Wasser mit einem Boiler erhitzen. Hier fehlten im Schnitt neun bis 19 Euro monatlich gegenüber den derzeit geltenden Pauschalen für Warmwasser.

