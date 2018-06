Stuttgart (AFP) Wegen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das baden-württembergische Innenministerium einen Stuttgarter Moscheeverein verboten. Das "Islamische Bildungs- und Kulturzentrum Mesdschid Sahabe" sei eine von Salafisten dominierte Einrichtung, die als Islamisten-Treffpunkt bezeichnet werden könne und in der für Terrorgruppen Spenden gesammelt sowie Kämpfer rekrutiert worden seien, teilte das Ministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.

