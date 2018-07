Berlin (AFP) Die Umsetzung des beschlossenen Präventionsgesetzes in der Gesundheit ist wegen eines Streits um die Finanzierung ins Stocken geraten. Die Vorgabe des Gesetzes, Beitragsgelder der Versicherten an die Bundeszentrale für gesundheitlichen Aufklärung (BZgA) zu überweisen, "ist mit verfassungsrechtlichen Zweifeln behaftet", sagte der Sprecher des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Florian Lanz, der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin. "Deshalb habe der Verwaltungsrat des GKV-Verbandes den Vorstand beauftragt, das neue Gesetz verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.