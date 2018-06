Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat das Verbot von Sonntagsarbeit an den Amazon-Standorten Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen begrüßt. "Das ist ein gutes Signal für die Beschäftigten und den verfassungsrechtlich garantierten Sonntagsschutz", erklärte Verdi am Donnerstag in Berlin. Die betreffenden Entscheidungen waren zuvor von den Verwaltungsgerichten Düsseldorf und Gelsenkirchen getroffen worden. Kläger war in beiden Fällen Verdi.

