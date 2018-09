Berlin (AFP) Deutschland will die kurdischen Peschmerga im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit weiteren Waffenlieferungen unterstützen. Die Kurden hätten sich als "erfolgreiche und effektive Bodentruppen gegen den barbarischen IS erwiesen", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe). "Deswegen werden wir die Peschmerga weiter mit Waffen und Ausbildung unterstützen."

