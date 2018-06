Brüssel (AFP) Als Konsequenz aus dem Verschwinden von Flug MH370 hat die EU neue Vorschriften zur besseren Nachverfolgung von Flugzeugen beschlossen. Die neuen Regeln sollen die "Nachverfolgung europäischer Flugzeuge und die Ortung von Luftfahrzeugen in Not überall auf der Welt verbessern", wie die EU-Kommission am Mittwochabend in Brüssel mitteilte. Sie sollen außerdem dafür sorgen, dass bei einem Unfall über Wasser das Wrack schnell gefunden und die Daten der Flugschreiber rasch wiederhergestellt werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.