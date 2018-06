Paris (AFP) Eine Woche nach seiner Einlieferung in ein Pariser Krankenhaus ist der frühere französische Präsident Jacques Chirac nach Angaben von Vertrauten auf dem Wege der Besserung. Dem 83-Jährigen gehe es "immer besser", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus dem Umfeld des Ex-Präsidenten. Seine Entlassung aus dem Krankenhaus sei in den kommenden Tagen geplant.

