Calais (AFP) Hunderte Einwanderer haben am Donnerstag in der Nähe der nordfranzösischen Hafenstadt Calais versucht, durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Nach Polizeiangaben versuchten zahlreiche Flüchtlinge, "mit allen Mitteln" den Verkehr zu verlangsamen, um sich in Lastwagen verstecken zu können. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, schnitten Einwanderer mit Teppichmessern Lastwagenplanen ein oder stiegen auf Lkw-Dächer.

