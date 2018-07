Zürich (SID) - Mit einem dicken Pflaster unter dem rechten Auge hat Joseph S. Blatter seinen möglicherweise letzten Gang als FIFA-Präsident angetreten. Sichtlich angeschlagen traf der für 90 Tage suspendierte Boss des Fußball-Weltverbandes am Donnerstagmorgen auf dem Rücksitz einer schwarzen Nobelkarosse auf dem Zürichberg in der FIFA-Zentrale ein.

Bei seiner Anhörung vor der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission kämpft der 79-Jährige gegen eine lange, möglicherweise sogar lebenslange Sperre. Blatter sieht sich im Korruptionsskandal als Opfer. Der Prozess um die dubiose Zahlung von 1,8 Millionen Euro an den ebenfalls provisorisch suspendierten UEFA-Präsidenten Michel Platini (60) erinnere ihn "an die Inquisition", ließ er die FIFA-Mitglieder in einem persönlichen Brief wissen.

Blatter und Platini behaupten, dass die Zahlung ein mündlich vereinbartes Honorar für Platinis Berater-Tätigkeit in FIFA-Diensten zwischen 1998 und 2002 gewesen sei. Die Ermittler hingegen gehen von Schmiergeld zugunsten Blatters Wiederwahl vor vier Jahren aus.

Am Freitag ist die Anhörung von Platini vor der Spruchkammer der Ethikkommission terminiert. Allerdings will der Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA), der sich immer noch Hoffnungen macht, am 26. Februar 2016 zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt zu werden, nach Auskunft seiner Anwälte nicht erscheinen.

Nach Abschluss der Anhörung wird die Spruchkammer sämtliche Beweise, Informationen und Aussagen würdigen und bewerten. Die Urteile gegen Blatter, gegen den wegen des Vorgangs auch die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt, und Platini sollen noch vor Weihnachten gefällt und verkündet werden.