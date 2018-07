Gelsenkirchen (SID) - Frisches Gras in der Arena: Die Fußballer des Bundesligisten Schalke 04 dürfen im letzten Spiel des Jahres am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen 1899 Hoffenheim und ihren Ex-Trainer Huub Stevens auf einem neuen Rasen auflaufen. Die Gelsenkirchener hatten zwar erst im Oktober den Platz in ihrem Stadion ausgetauscht, das Grün war aber nicht angegangen und hatte in den letzten Wochen für etliche Beschwerden der heimischen und vor allem auswärtigen Profis geführt.