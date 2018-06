Bremen (SID) - Für Werder Bremens Trainer Viktor Skripnik ist das letzte Bundesliga-Hinrundenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt "ein Mini-Finale". "Wir könnten nach einer Niederlage erstmals in dieser Saison in die Abstiegszone abrutschen, das wollen wir unbedingt verhindern", sagte der Coach zwei Tage nach dem 4:3-Erfolg im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach.

Hoffnung mache ihm aber die gute Bilanz der Hanseaten auf fremden Plätzen: "Immerhin haben wir schon elf Auswärtspunkte geholt." Wegen Oberschenkelproblemen steht bei den Norddeutschen hinter dem Einsatz von Mannschaftskapitän Clemens Fritz noch ein Fragezeichen.