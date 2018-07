New Orleans (SID) - US-Frauenfußballstar Abby Wambach hat Verbandsboss Sunil Gulati zur Entlassung von Männer-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann aufgefordert. "Ich würde Jürgen auf jeden Fall feuern", sagte die 35 Jahre alte Weltmeisterin nach ihrem Abschied aus der Nationalmannschaft in New Orleans (1:0 gegen China): "Es tut mir leid, Sunil. Und es tut mir leid, US-Verband. Aber ich denke nicht, dass er den Lackmus-Test bestanden hat."

Klinsmann steht in der Kritik, seit sein Team im Sommer beim Gold Cup im eigenen Land die angepeilte Titelverteidigung verpasst hatte und im Oktober gegen Mexiko im Duell um den CONCACAF-Startplatz beim Confed Cup 2017 in Russland den Kürzeren zog.

Zuletzt hatte auch Weltmeister Toni Kroos den ehemaligen Bundestrainer scharf kritisiert. "Während seiner Zeit bei den Bayern habe ich persönlich alles vermisst: eine Spielidee, angemessene Kommunikation - und den Erfolg", sagte Kroos über den früheren Coach des deutschen Rekordmeisters Bayern München.