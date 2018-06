Zürich (SID) - Im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals sind in der Schweiz offenbar mehr als 50 Millionen Franken eingefroren worden. Von einem "hohen zweistelligen Millionenbetrag" sprach Folco Galli, Sprecher des Schweizer Bundesamtes für Justiz (BJ), im Tagesanzeiger. Die US-Behörden hatten im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens detaillierte Informationen zu rund 50 Schweizer Konten verlangt und die Schweiz aufgefordert, Konten zu sperren.

"Der FIFA-Fall gehört allein schon aufgrund seiner Dimension zu unseren größten Rechtshilfefällen", sagte Galli. Das BJ hat nach eigenen Angaben zehn Schweizer Banken kontaktiert und Informationen angefordert. Im US-Rechtshilfeersuchen ausdrücklich genannt sind die Großbanken UBS und Credit Suisse, aber auch Privatbanken wie Julius Bär, BSI oder Pictet.

Die FIFA dementierte in einer Stellungnahme die Sperrung von Geldern und Konten. "Diese Berichte sind falsch. Kein FIFA-Konto ist eingefroren oder auf andere Weise beeinträchtigt worden", so eine Sprecherin auf SID-Anfrage.

Die Schweiz spielt als Gelddrehscheibe im FIFA-Skandal eine wichtige Rolle. Viele der ins Visier der US-Justiz geratenen Funktionäre haben Konten in der Schweiz. Auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main hat eine Anfrage geschickt. Sie will herausfinden, welchen Weg die ominösen 6,7 Millionen Euro genommen haben, die das Organisationskomitee der WM 2006 an die FIFA gezahlt hat.