Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp stößt mit seinem Verhalten in der englischen Premier League nicht nur auf Gegenliebe. Nach dem jüngsten 2:2 (1:1) seines FC Liverpool gegen West Bromwich Albion am Sonntag hat West Broms Linksaußen James McClean Kritik am ehemaligen Dortmund-Coach geübt. "Klopp ist ein bisschen wie ein Idiot", sagte McClean in englischen Medien.

Der Ire führte aus: "Ich habe Respekt vor ihm, aufgrund dessen, was er in Dortmund geleistet hat. Aber man kann sich nicht so verhalten, wie er das am Sonntag getan hat. Ganz egal, ob man gewinnt, verliert oder Unentschieden spielt. Man muss respektvoll bleiben."

Liverpool hatte gegen West Brom in letzter Sekunde ausgeglichen, Klopp feierte mit seiner Mannschaft daraufhin das späte 2:2 und verweigerte den obligatorischen Handshake mit West Broms Tony Pulis.

"Es war heute kein Freundschaftsspiel, das hat jeder gesehen", hatte Klopp am Sonntag gesagt: "Wir hatten einige Diskussionen während des Spiels. Manchmal braucht es mehr als ein paar Sekunden, um sich zu beruhigen. Das ist manchmal bei mir so."