Brüssel (AFP) Der britische Premierminister David Cameron will auf dem EU-Gipfel in Brüssel mit ganzer Kraft für die von ihm verlangten EU-Reformen vor dem "Brexit"-Referendum ringen: "Ich werde die Nacht durch hart für Großbritannien kämpfen, und ich denke wir bekommen einen guten Deal", sagte Cameron am Donnerstag bei seinem Eintreffen in Brüssel. Er wolle in allen vier von ihm genannten Feldern "echte Fortschritte" sehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.