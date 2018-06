Port-au-Prince (AFP) Tausende Haitianer haben gegen die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentenwahl Ende Oktober protestiert. Mit 2000 bis 3000 Teilnehmern war die Demonstration in der Hauptstadt Port-au-Prince am Mittwoch die größte seit Bekanntgabe der Ergebnisse am 24. November. Laut den Ergebnissen der Wahlkommission erreichte der Regierungskandidat Jovenel Moise bei der ersten Wahlrunde am 25. Oktober 32,8 Prozent, während der Kandidat Jude Célestin der Partei Lapeh auf 25,3 Prozent kam. Die Stichwahl ist für den 27. Dezember geplant.

