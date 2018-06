Dortmund (SID) - Für das All-Star-Team 2016 sind 21 Handballer aus neun Nationen nominiert worden. Davon wurden 14 Spieler durch die Fans gewählt, sieben weitere von den beiden Trainern Ljubomir Vranjes (SG Flensburg-Handewitt) und Nikolaj Jacobsen (Rhein-Neckar Löwen) für die Partie am 5. Februar in Nürnberg gegen die deutsche Nationalmannschaft bestimmt. Insgesamt 180.000 Fans beteiligten sich an der 14-tägigen Onlinewahl.

Auf Linksaußen dominierte wie im Vorjahr der Däne Anders Eggert (SG Flensburg-Handewitt). Beinahe jede zweite Stimme entfiel auf den Europameister und Vize-Weltmeister. Den Kampf um die Position Rückraum Mitte entschied Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) für sich. Für den linken Rückraum setzte sich Kim Ekdahl du Rietz (Rhein-Neckar Löwen) durch, für den rechten Rückraum der ehemalige deutsche Nationalspieler Holger Glandorf (SG Flensburg-Handewitt). Auf Rechtsaußen läuft Lasse Svan (SG Flensburg-Handewitt) auf, und am Kreis setzte sich Rene Toft Hansen (THW Kiel) durch. Auf der Torhüter-Position dominierte Mattias Andersson von der SG Flensburg-Handewitt die Wahl.

Das All-Star-Team im Überblick:

Linksaußen: Anders Eggert (SG Flensburg-Handewitt/Dänemark), Raul Santos (VfL Gummersbach/Österreich), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen/Deutschland)

Rückraum Mitte: Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen/Schweiz), Domagoj Duvnjak (THW Kiel/Kroatien), Thomas Mogensen (SG Flensburg-Handewitt/Dänemark)

Linker Rückraum: Kim Ekdahl du Rietz (Rhein-Neckar Löwen/Schweden), Rasmus Lauge (SG Flensburg-Handewitt/Dänemark), Zarko Sesum (Frisch Auf Göppingen/Serbien)

Rechter Rückraum: Holger Glandorf (SG Flensburg-Handewitt/Deutschland), Alexander Petersson (Rhein-Neckar Löwen/Island), Marko Vujin (THW Kiel/Serbien)

Rechtsaußen: Lasse Svan (SG Flensburg-Handewitt/Dänemark), Robert Weber (SC Magdeburg/ Österreich), Hans Lindberg (HSV Hamburg/Dänemark)

Kreisläufer: Rene Toft Hansen (THW Kiel/Dänemark), Rafael Baena Gonzalez (Rhein-Neckar Löwen/Spanien), Marino Maric (MT Melsungen/Kroatien)

Torhüter: Mattias Andersson (SG Flensburg-Handewitt/Schweden), Niklas Landin (THW Kiel/Dänemark), Johan Sjöstrand (MT Melsungen/Schweden)

Trainer: Ljubomir Vranjes (SG Flensburg-Handewitt), Nikolaj Jacobsen (Rhein-Neckar Löwen)