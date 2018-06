Hamburg (dpa) - Der Schweizer Abenteurer Bertrand Piccard (57) hat seine Ängste beim Drachenfliegen überwunden. "Als Teenager war ich sehr schüchtern", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Sein Sportlehrer habe ihn sogar für zurückgeblieben gehalten.

Doch 1974 habe er zum ersten Mal einen Drachenflieger gesehen: "Ich wusste sofort, das wollte ich machen: mit einem Dreieck aus Plastik über mir vom Berg springen und fliegen." Das Drachenfliegen habe sein Leben "von einem Tag auf den anderen verändert".

Der Sohn des Tiefseeforschers Jacques Piccard hatte im März 1999 zusammen mit dem britischen Co-Piloten Brian Jones als Erster nonstop in einem Ballon die Erde umrundet. Momentan arbeitet der 57-Jährige daran, dass sein Sonnenflieger "Solar Impulse 2" seine Erdumrundung abschließen kann. Wegen beschädigter Batterien wird das Flugzeug auf Hawaii gewartet. "Wir versuchen, etwas Unmögliches zu schaffen: mit einem Flugzeug ohne Kraftstoff Tag und Nacht in der Luft zu bleiben. Dass etwas so Schwieriges selten nach Plan verläuft, sollte klar sein", sagte Piccard.

Piccards offizielle Internetseite