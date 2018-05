Berlin (dpa) - Doppelte Premiere bei "The Voice of Germany": Mit der 17-jährigen Jamie-Lee Kriewitz hat erstmals eine minderjährige Kandidatin gewonnen. Die Schülerin aus Hannover setzte sich in der ProSieben-Liveshow am Abend deutlich gegen ihre drei Kontrahenten durch. 38 Prozent der TV-Zuschauer stimmten per Telefon und SMS für das Talent aus dem Team von Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier. Die Rapper konnten damit ihren Titel verteidigen - auch das ein Novum in der Castingshow.

