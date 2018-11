Köln (dpa) - Stefan Raab hat am Abend seine letzte "TV total"-Ausgabe moderiert. Die Sendung war seit 1999 im Programm von ProSieben und damit die langlebigste Late-Night-Show Deutschlands. Heute sei der Tag des Abschieds, sagte Raab. Einziger Studiogast war Raabs langjähriger Sidekick Elton. Raab habe das beste Publikum der Welt, sagte der ewige Showpraktikant seinem einstigen Förderer. Endgültig will sich der 49-jährige Entertainer am Samstag mit der letzten Ausgabe von "Schlag den Raab" aus dem Fernsehen verabschieden.

