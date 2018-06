Köln (dpa) - Nach 16 Jahren war am Mittwochabend Schluss: Stefan Raab wischte sich eine Träne aus den Augen und winkte nach der letzten "TV total"-Ausgabe ins Publikum. Er verabschiedete sich mit den Worten: "Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Machen Sie's gut!"

Die Sendung war seit 1999 im Programm von ProSieben und damit die langlebigste Late-Night-Show Deutschlands.

1,48 Millionen Zuschauer sahen die letzte Late-Night-Show des 49-jährigen Entertainers, der bereits im Frühsommer seinen Rückzug aus dem Fernsehgeschäft angekündigt hatte. Der Marktanteil betrug 11,0 Prozent. Beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lag er sogar bei 21,8 Prozent - der beste Wert seit Mai 2007.

"Heute ist der Tag des Abschieds", sagte Raab in der Sendung. "Es hat mir immer Spaß gemacht - zumindest der erste Teil, bis die Gäste kamen." Einziger Studiogast in der letzten Sendung war Raabs langjähriger Sidekick Elton, der ebenfalls zum Schluss den Tränen nahe war.

"Du hast einfach das beste Publikum der Welt", schmeichelte der Dauerassistent und ewige Showpraktikant seinem einstigen Förderer. "Ich hab Elton gecoacht nach Strich und Faden", versicherte dieser.

Beide blickten dann noch auf einige gemeinsame TV-Momente zurück, zum Beispiel auf "Elton redet Bauch", als Elton scheinbar bauchredend mit einer Handpuppe Passanten anquatschte. Tatsächlich wurde die Puppe von Raab gesprochen.

Eine andere Szene zeigte Elton bei der Körperenthaarung im Wellnesscenter. "Schön war's", befand Raab. Im übrigen plätscherte die Sendung ohne große Höhepunkte dahin. Raab sagte, viele fragten ihn, wie er nun künftig seine Zeit verbringen werde. Dazu machte er allerdings auch in der Abschiedssendung keine glaubwürdigen Angaben.

Am Ende sang der gebürtige Kölner "Ich bin ene kölsche Jung". Endgültig will sich der Entertainer am Samstag mit der letzten Ausgabe von "Schlag den Raab" aus dem Fernsehen verabschieden.

Eine Huldigung ereilte den Entertainer am Donnerstag auch von seinem langjährigen Auftraggeber ProSieben: "Du hast Fernsehgeschichte geschrieben, immer wieder", zitierte der Sender seinen Geschäftsführer Wolfgang Link. "Und Du hattest immer einen Sinn für das perfekte Timing. Du gehst auf dem Höhepunkt. "TV total" feiert sein bestes Jahr seit 2007. Chapeau."