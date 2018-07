Rangun (AFP) Nach dem historischen Wahlsieg der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Myanmar lässt die Parteichefin alle neuen Abgeordneten für die Parlamentsarbeit ausbilden. "Die neuen Abgeordneten kennen sich mit Politik aus, müssen aber noch mehr über das Parlament lernen", sagte NLD-Sprecher Win Htein am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. In den kommenden Wochen sollten sie daher Kurse zur Gesetzgebung und zur vom Militär erlassenen Verfassung besuchen.

