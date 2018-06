Moskau (AFP) Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die Unterstützung seines Landes für eine geplante Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Austrocknung der Finanzquellen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zugesagt. "Wir unterstützen die Initiative der USA grundsätzlich", sagte Putin am Donnerstag bei seiner jährlichen großen Pressekonferenz in Moskau. Bei seinem Treffen mit US-Außenminister John Kerry in der russischen Hauptstadt habe er sich am Dienstag "darauf geeinigt".

