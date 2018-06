Madrid (AFP) Nachdem er den spanischen Regierungschef Mariano Rajoy bei einem Wahlkampfauftritt ins Gesicht geschlagen hatte, ist ein 17-Jähriger in Jugendhaft genommen worden. Ein Gericht im nordwestspanischen Pontevedra schickte den Angreifer in eine Jugendstrafanstalt, wie das Oberste Gericht der Region Galicien am Donnerstag mitteilte. Dort werde er bis zu sechs Monate einsitzen, ein Jugendgericht solle noch die Höhe der Haftstrafe festlegen.

