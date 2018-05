Brüssel (AFP) Die türkische Regierung führt eine Visumspflicht für Syrer ein, diese soll aber ausdrücklich nicht für Bürgerkriegsflüchtlinge gelten. Das machte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu nach Angaben aus Delegationskreisen bei einem Treffen von elf EU-Staaten vor dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel klar. Die Visumspflicht soll demnach für alle Syrer gelten, die aus Drittstaaten in die Türkei einreisen.

