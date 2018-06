Ankara (AFP) Prokurdische Demonstranten haben sich in der türkischen Hauptstadt Ankara gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Dutzende Studenten der Technischen Universität METU versuchten am Donnerstag, mit einem prokurdischen Banner zum Präsidentenpalast zu marschieren, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Bereits am Universitätstor wurden sie von der Polizei gestoppt und bewarfen die Beamten daraufhin mit Steinen und Feuerwehrkörpern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.