Istanbul (AFP) Die türkischen Behörden haben am internationalen Flughafen von Istanbul zwei mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen und bei ihnen rund 150 europäische Reisepässe beschlagnahmt. Die beiden aus Syrien und der Türkei stammenden Männer seien nach der Landung auf dem Atatürk-Flughafen gefasst worden, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan am Donnerstag. Laut Dogan waren die Pässe in kleinen Pizza-Öfen versteckt.

