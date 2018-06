Mumbai (dpa) - Ein Techniker ist auf einem Flughafen in Indien in die Turbine eines Flugzeugs hineingezogen worden und dabei ums Leben gekommen. Der Unfall passierte beim Rückwärts-Rangieren auf dem Inlandsflughafen in Mumbai. Zunächst war unklar, wie der Techniker in die Nähe der Triebwerke kommen konnte. Die etwa 100 Passagiere, die von Mumbai nach Hyderabad fliegen wollten, wurden nach Angaben indischer Medien stark mitgenommen. Zuletzt sei ein ähnlicher Vorfall 1995 passiert, berichtete die Zeitung "Times of India".

