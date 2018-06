Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin lehnt eine Versöhnung mit der türkischen Führung ab und sieht derzeit "keine Perspektive" für bessere Beziehungen. Er bezeichnete den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs durch die türkische Luftwaffe am Donnerstag während seiner Jahrespressekonferenz in Moskau als "feindlichen Akt". Zugleich versprach Putin Unterstützung für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Austrocknung der Finanzquellen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

