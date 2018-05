San Francisco (AFP) Das soziale Netzwerk Facebook und der umstrittene US-Fahrdienstanbieter Uber wollen kooperieren. Künftig können Nutzer des Netzwerks über den Facebook-Messenger auf Uber zugreifen, teilte der Internetgigant am Mittwoch in San Francisco mit. Zunächst starte die neue Kombination in einigen Städten der USA. Künftig soll das Angebot aber auch in anderen Ländern und mit anderen Fahrdienstanbietern verfügbar sein.

