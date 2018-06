New York (AFP) Die Gangsta-Rap-Pioniere N.W.A. ziehen in die Rock and Roll Hall of Fame ein. Der Aufstieg der Gruppe von "marginalisierten Außenseitern" zu einer Stimme ihrer Generation sei "eine der explosivsten, relevantesten und herausforderndsten Geschichten des Rock", begründete das Museum in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Donnerstag seine Entscheidung. N.W.A - kurz für Niggaz Wit Attitudes - war bereits in den vergangenen drei Jahren nominiert gewesen, hatte es am Ende aber nicht in die Ruhmeshalle geschafft.

